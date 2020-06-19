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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta mutlu günler
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    19.06.2020 - 00:02 |

    Konak’ta mutlu günler

    Salgın nedeniyle mutlu günlerini erteleyen çiftler, kontrollü normalleşme süreciyle nikâh masasına oturmaya başladı.

    Konak’ta mutlu günler

    Konak Belediyesi’nin en üst düzeyde önlemler aldığı nikâh salonlarında da ilk imzalar atıldı. Önlemler kapsamında konuklar sosyal mesafeye uygun şekilde ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alınıyor. Gelin ve damat başta olmak üzere tüm konukların ateş ölçümleri yapılıyor ve maskeli olarak salona kabul ediliyor. Konuk sayısı ise salon kapasitesine uygun olarak belirleniyor. Genelgeye uygun olarak nikâh töreni ayakta yapılıyor. Toplu fotoğraf çekimi ve takı töreninin yapılmasına izin verilmiyor. Takı takmak isteyen konuklar için salonda takı kutusu bulunduruluyor.

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