Konak’ta nöbetçi personel sistemi

Konak Belediyesi, yarından itibaren mesai saatleri içinde nöbetçi personel sistemine geçiyor. Uygulama, belediyenin tüm müdürlüklerini kapsayacak. Belirli günlerde ise nöbetçi ekiplerin değişimi sağlanacak.

Birlikte atlatacağız

Belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürürken personelin ve toplumun sağlığını da tehlikeye atmamak adına nöbet sistemine geçtiklerini belirten Başkan Abdül Batur, “Salgını yenmek için sosyal mesafenin önemi tüm dünyada kabul gördü. Daha az temas için duyarlı vatandaşlarımız kendilerini evlerinde izole ediyor. Hemşehrilerimize, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını tavsiye ediyor ve Konak Belediyesi’nin hizmetlerinden web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte en kısa zamanda atlatmayı umuyoruz” dedi.