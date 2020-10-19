Konak’ta şiddet son bulacak

Konak Belediyesi, Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun (Global Parliament of Mayors), 2030 yılına kadar şiddetin yarı yarıya azaltılması amacıyla başlattığı projeye katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm belediyelere duyurulan projeye katılım için yapılan başvurular arasından değerlendirme yapan parlamento, Türkiye’den Konak Belediyesi ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni kabul etti. Belediye, merkezi Hollanda Lahey’de bulunan Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun projesine katılmak için geniş kapsamlı bir dosya hazırladı. Kadın Aile Müdürlüğü ile Ar-Ge Müdürlüğü’nün çalışmaları, ‘Demokratik Katılım Köprüleri’, ‘Eşit Fırsat Eşit Eğitim’, ‘Dijital Okuryazarlık’ gibi şiddet önleyici projelerini anlattı.

Projeler yolda

Her türlü şiddeti sona erdirmek için kararlı olduklarını belirten Başkan Abdül Batur, “Kadınlarımıza hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Göreve gelir gelmez memur arkadaşlarımızın sözleşmelerine şöyle bir madde koyduk: Eşine şiddet uygulayan memurun maaşı eşine verilecek. ‘Kadın Doğmak’ isimli projemizle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şiddete uğrayanların sesi olduk. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın geçen yılki konusunu şiddet olarak belirledik. Daha atacağımız birçok adım var” dedi.