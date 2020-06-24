24.06.2020 - 07:00 |
Konak’ta Turuncu Çember denetimi
Konak Belediyesi, Turuncu Çember denetimlerine başladı.
Konak Belediyesi, Turuncu Çember denetimlerine başladı. İlçede turizm sektöründe hizmet veren 14 işletme, salgın sonrası normalin kurallarına uygunlukları bakımından incelendi.
Komisyon hazırladığı raporda, mekâna giriş, iç-dış mekân, tuvaletler, mutfak, personelin çalışma düzeni-eğitimi, atık yönetimi, toplantı salonları, yüzme havuzları, fitness salonları-spa, satın alma-mal kabulü-depolama, haşere ve zararlılarla mücadele başlıkları altında değerlendirmeler yapıyor. Denetimleri başarıyla geçen işletmeler sertifika almaya hak kazanırken, eksiklikleri tespit edilenlere 1 ay süre tanınıyor.