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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta Turuncu Çember denetimi
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Konak’ta Turuncu Çember denetimi

    Konak Belediyesi, Turuncu Çember denetimlerine başladı.

    Konak’ta Turuncu Çember denetimi

    Konak Belediyesi, Turuncu Çember denetimlerine başladı. İlçede turizm sektöründe hizmet veren 14 işletme, salgın sonrası normalin kurallarına uygunlukları bakımından incelendi.
    Komisyon hazırladığı raporda, mekâna giriş, iç-dış mekân, tuvaletler, mutfak, personelin çalışma düzeni-eğitimi, atık yönetimi, toplantı salonları, yüzme havuzları, fitness salonları-spa, satın alma-mal kabulü-depolama, haşere ve zararlılarla mücadele başlıkları altında değerlendirmeler yapıyor. Denetimleri başarıyla geçen işletmeler sertifika almaya hak kazanırken, eksiklikleri tespit edilenlere 1 ay süre tanınıyor.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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