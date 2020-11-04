Konak’tan bina envanteri çağrısı

Mimar kimliği ile deprem sonrası yıkılan ve hasar alan binalar hakkında bilgi veren Başkan Abdül Batur, tüm belediyelerin bir an önce bina envanterini çıkarması gerektiğinin altını çizdi. Kentte güvenli binaların yapılması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını ve meclislerinde gerekli kararları alacaklarını dile getiren Batur, “Önce insanımız güvenli binalarda yaşamalı. Bununla ilgili hangi radikal karar alınacaksa hep beraber almalıyız. Bu konuda meclisimize güveniyoruz” dedi.