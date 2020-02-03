03.02.2020 - 00:03 |
Konak’tan çifte yardım
Elazığ’da yaşanan ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından ülke çapında başlayan yardım kampanyalarına Konak da duyarsız kalmadı.
Konak Belediyesi’nin eşya ve giysi deposu olan Bizim Ev ve Bizim Mağaza’nın binası önünden hareket eden TIR, Elazığ’a doğru yola çıktı. Depremin etkilerini yerinde inceleyen Başkan Abdül Batur’da belediye çalışanlarıyla birlikte TIR’ı yükledi. Vatandaşların acısını paylaştıklarını ve yaraları sarmak için kenetlendiklerini dile getiren Batur, Tiyatro Günleri kapsamında elde ettiği gelirlerin de bağışlanacağını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.