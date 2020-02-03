Konak’tan çifte yardım

Konak Belediyesi’nin eşya ve giysi deposu olan Bizim Ev ve Bizim Mağaza’nın binası önünden hareket eden TIR, Elazığ’a doğru yola çıktı. Depremin etkilerini yerinde inceleyen Başkan Abdül Batur’da belediye çalışanlarıyla birlikte TIR’ı yükledi. Vatandaşların acısını paylaştıklarını ve yaraları sarmak için kenetlendiklerini dile getiren Batur, Tiyatro Günleri kapsamında elde ettiği gelirlerin de bağışlanacağını belirtti.