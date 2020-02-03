BİST 119.140-0,59EURO6,64-0,05USD5,98-0,03ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak’tan çifte yardım
    ABONE OL
    03.02.2020 - 00:03 |

    Konak’tan çifte yardım

    Elazığ’da yaşanan ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından ülke çapında başlayan yardım kampanyalarına Konak da duyarsız kalmadı.

    Konak’tan çifte yardım

    Konak Belediyesi’nin eşya ve giysi deposu olan Bizim Ev ve Bizim Mağaza’nın binası önünden hareket eden TIR, Elazığ’a doğru yola çıktı. Depremin etkilerini yerinde inceleyen Başkan Abdül Batur’da belediye çalışanlarıyla birlikte TIR’ı yükledi. Vatandaşların acısını paylaştıklarını ve yaraları sarmak için kenetlendiklerini dile getiren Batur, Tiyatro Günleri kapsamında elde ettiği gelirlerin de bağışlanacağını belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber