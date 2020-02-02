Konak’tan Elazığ’a bir destek daha

30 Ocak’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyunu izleyen 460 kişiden elde edilen toplam 4 bin 600 liralık gelir de Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’na (EBKOV) bağışlandı. Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu izleyen Başkan Abdül Batur, “Bu oyunumuzun gelirini EBKOV’a bağışlama kararını daha önce almıştık. Tiyatro Günleri’nin şubat gelirini de Elazığlı hemşehrilerimize göndermek istedik. Elazığ yalnız değil; onların sesini duyuyor ve destek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Konak Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, 15 gün arayla bir oyun sahneleniyor ve biletler 10 liradan satılıyor.