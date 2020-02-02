02.02.2020 - 00:01 |
Konak’tan Elazığ’a bir destek daha
Elazığ için daha önce yardım kampanyası başlatan Konak Belediyesi, Tiyatro Günleri kapsamında, şubat ayında sahnelenecek oyunların gelirlerini depremzedelere bağışlamaya karar verdi. Sahnelenecek iki oyun “Elazığ’a Destek Zamanı” çağrısıyla izleyicilerini ağırlayacak. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde 13 Şubat’ta “Hangisi Karısı?” ile 27 Şubat’ta “Fyodor Dostoyevski Suç ve Ceza Raskolnikov” oyunlarından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak.
30 Ocak’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyunu izleyen 460 kişiden elde edilen toplam 4 bin 600 liralık gelir de Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’na (EBKOV) bağışlandı. Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu izleyen Başkan Abdül Batur, “Bu oyunumuzun gelirini EBKOV’a bağışlama kararını daha önce almıştık. Tiyatro Günleri’nin şubat gelirini de Elazığlı hemşehrilerimize göndermek istedik. Elazığ yalnız değil; onların sesini duyuyor ve destek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Konak Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, 15 gün arayla bir oyun sahneleniyor ve biletler 10 liradan satılıyor.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.