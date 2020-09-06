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    HaberlerEge Haberleri Konfeksiyon, 60 ay sonra zirveye çıktı
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    06.09.2020 - 00:03 |

    Konfeksiyon, 60 ay sonra zirveye çıktı

    Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe, 60 ay sonra dışsatımda zirveye çıkmanın gururu yaşanıyor.

    Konfeksiyon, 60 ay sonra zirveye çıktı

    Sektör, Ağustos ayında 1 milyar 546 milyon dolarlık dışsatımla, bu alanda en üst sırada yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de (EHKİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde son üç aydır en fazla ihracat yapan sektör olmayı başardı. EHKİB, Haziran ayında 104 milyon dolarlık ihracatla adını EİB bünyesindeki 12 birlik arasında ilk sıraya yazdırdı, Temmuz ayında 157 milyon dolarla ay bazında rekor kırdı. Birlik, Ağustos ayında da ihracatını Ağustos 2019’a göre yüzde 12’lik artışla 128 milyon 9 bin dolara taşıdı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, konfeksiyon sektörünün 2019 yılında 17.7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını söyledi.

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