Konfeksiyoncular ödenekten umutlu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, konfeksiyon sektörünün üretimde 1 milyonu aşkın kişiyi istihdam ettiğini, mağazacılık sektöründeki çalışanlarla istihdam edilen kişi sayısının 2 milyona ulaştığını, pandemi sürecinde sektörün istihdam büyüklüğünün korunabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.



17.7 milyar dolar



Sertbaş, “Hazırgiyim sektörü 17.7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Avrupa’da da normalleşme tam olarak sağlanmış değil. Bu dönemde fabrikaları yaşatabilmek, istihdamı koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması talebimizdi. Uzatma bir ay olsa da firmaları rahatlattı” dedi.