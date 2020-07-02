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    HaberlerEge Haberleri Konfeksiyoncular ödenekten umutlu
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    02.07.2020 - 03:35 |

    Konfeksiyoncular ödenekten umutlu

    Hükümet tarafından 3 aylığına getirilen Kısa Çalışma Ödeneği’nin 1 ay süreyle uzatılması, konfeksiyon sektörünü mutlu etti.

    Konfeksiyoncular ödenekten umutlu

    Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, konfeksiyon sektörünün üretimde 1 milyonu aşkın kişiyi istihdam ettiğini, mağazacılık sektöründeki çalışanlarla istihdam edilen kişi sayısının 2 milyona ulaştığını, pandemi sürecinde sektörün istihdam büyüklüğünün korunabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

    17.7 milyar dolar

    Sertbaş, “Hazırgiyim sektörü 17.7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Avrupa’da da normalleşme tam olarak sağlanmış değil. Bu dönemde fabrikaları yaşatabilmek, istihdamı koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması talebimizdi. Uzatma bir ay olsa da firmaları rahatlattı” dedi.

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