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    14.02.2020 - 00:02 |

    Kongre 8 Mart’ta

    AK Parti İzmir’de ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu.

    Kongre 8 Mart’ta

     İlk kongre, 8 Mart Pazar günü; Kınık, Bergama ve Aliağa ilçelerinde yapılacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aday olmayacaklarını duyuran ilçe başkanlarına teşekkür etti. Kongrelerin 19 Nisan’da son bulacağını ve diğer ilçelerin kongre tarihlerinin de önümüzdeki günlerde netleştirileceğini duyuran Sürekli; ilçe teşkilatlarının büyük bir heyecan içinde olduğunu, her zamankinden daha büyük bir katılım ve coşku beklediğini belirtti, “Örnek bir seçim süreci yaşayacağımıza inanıyorum” dedi. 

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