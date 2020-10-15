Konservatuvar binası sanatı kente yayacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ekip tarafından hazırlıkları devam eden DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı’nın projelerini inceledi. Hotar, tüm kenti ve ülkeyi besleyecek bir sanat noktası olması, sanat ve sanatçıyı kentli ile buluşturması hedeflenen yeni yapıyı, ortak akılla şekillendirdiklerini dile getirdi.

Narlıdere’deki mevcut arazi ve yanındaki parselde, yeşilin korunmasını esas alan sürdürülebilir bir konseptle tasarlanıyor. İki ana bloktan oluşan yeni kompleks, Türk mekân geleneğinin ve görsel sembollerinin çağdaş yorumlamalarını taşıyacak. Sanatın yayılabileceği ve halkın da kullanabileceği açık- yarı açık deneyim alanları olacak.

Olimpik havuz yeni yılda

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Tınaztepe Yerleşkesi’nde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında incelemelerde bulundu. Tesisin ocak ayı sonunda hizmete açılacağını müjdeleyen Hotar, “Bina içerisinde 25 metre uzunluğunda ve 15.40 metre genişliğinde; 2 metre derinliğinde 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu ile 15.40 metre uzunluğunda 6.70 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde antrenman havuzu olacak. Binada, kadın-erkek soyunma odaları, duş-WC grupları, kadın-erkek antrenman odaları, hakem odası, 2 adet çalışma ofisi, ilkyardım odası, 50 kişilik havuzu gören kafeterya, 200 kişilik tribün, spor (fitness) salonu yer alacak” dedi.