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    09.02.2021 - 00:05 |

    Kontaklar kapalı kalmayacak

    Kontaklar kapalı kalmayacak

    Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına siz servis sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bundan böyle ‘S’ plakalı araçlarla hizmeti sürdürecek. Alınan kararla, işleri kesintiye uğrayan şoför esnafına da destek sağlanmış olacak. Taşıma bedelleri, Büyükşehir tarafından günlük şekilde araç sahiplerine ödenecek.

    Zor durumdaki şoför esnafına yönelik farklı çözüm arayışları içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Osman Gürün, “Hizmetimizi S Plakalı servis araçları ile yapıp uzun zamandır kontak kapatmak zorunda kalan esnafımıza bir nebze olsun destek sağlamış olacağız. Birlik, beraberlik ve çözüme en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Çünkü birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” diye konuştu.

    Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı ve UKOME temsilcisi Arif Özer de, “Pandemi sürecinde servis şoförleri aylardır kontaklarını çevirmedi. Sağlık çalışanlarımızı 13 ilçede günde 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı dönüşümlü olarak taşıyacak” dedi.

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