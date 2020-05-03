Konteyner boşalttı sokakları süpürdü

Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Umurca Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konacık Gaz Deresi Mevkii’ndeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetleri Birimi ve Peksimet Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt şantiyesini ziyaret etti, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.



Sokaklarda çalışan işçilere çiçek ve üzerinde Bodrum Belediyesi logosu bulunan, ‘1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun’ yazılı kupa bardak hediye eden Aras, daha sonra, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile birlikte çöp kamyonuna bindi. İki noktada çöp konteyneri boşaltarak, konteynerlerin çevresinde süpürgeyle temizlik yapan Aras, ot temizliği yapan işçilere de uğradı.

Koronavirüs akreditasyonu



Bodrum’da normalleşme sürecini adım adım başlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk etapta açılması düşünülen işyerleri için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti, “Ruhsat verdiğimiz tüm işletmelere yönelik bir denetim mekanizması uygulayacağız. Bu sistemle, açılacak her işletmenin temizlik ve hijyen protokollerine uyduğundan emin olacağız, korona akreditasyonu vereceğiz. Misafirlerimizi evinde gibi hissettireceğiz” dedi.

