Konteyner ekipleri tasarruf da sağladı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü birimi içerisinde bir yıl önce kurulan Konteynır Tamir Bakım Onarım Şefliği, kent genelinde 5 bin 636 adet çöp konteynırın bakımlarını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de belediyenin ekonomisine katkı sağlıyor. Tekeri bozuk, altı çürük, kapak arızası olan konteynırlar yerinde tamir edilerek boya işlemleri yapılıyor. Tamir ve bakımı mümkün olmayan 763 adet konteynır ise hurdaya çıkarılarak geri dönüşüme gönderildi.