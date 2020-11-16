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    HaberlerEge Haberleri Konteyner kent kuruluyor
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    16.11.2020 - 00:08 |

    Konteyner kent kuruluyor

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için AFAD koordinasyonunda oluşturulan geçici barınma merkezine, konteynerlerin sevkiyatı ve yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

    Konteyner kent kuruluyor

     

    Şu ana kadar yaklaşık 100 konteynerin getirildiği Haydar Aliyev Caddesi’ndeki alanda altyapı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde duş ve tuvalet yer alıyor. Kaloriferle ısınacak konteynerlerin sıcak su ihtiyacı, güneş enerjisiyle karşılanacak.

    Çalışmalar tamamlandığında bin konteyner, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.

    116’ya yükseldi

    İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’de meydana gelen 6.6’lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116’ya yükseldiğini açıkladı.

    AFAD’dan, İzmir’de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan açıklamada, “Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1021i taburcu edilmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.  yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir” denildi. Afet sonrası büyüklüğü 4’ün üzerinde 48 olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı olduğu belirtildi.

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