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    HaberlerEge Haberleri Kontrolcü olmayın potansiyeli artırın
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    03.02.2021 - 00:04 |

    Kontrolcü olmayın potansiyeli artırın

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), “Değişimi Koçluk ile Yönetin” başlıklı webinar etkinliğinde, ICF Türkiye yetkililerini üyeleriyle buluşturdu.

    Kontrolcü olmayın potansiyeli artırın

    Değişimin yaşandığı günlerde, yöneticilerin koçlara dönüşmesinin zorunlu hale geldiğini dile getiren EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, “Günümüz iş dünyası ve yönetim anlayışı; yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinliklerinin önem kazanmasını sağladı. Çağdaş yöneticiler, “Patron” yerine “Koç” olmakta, otorite odaklı yaklaşımları bırakıp çalışanlarını yetkilendirerek liderlik tarzlarını değiştirmekte. Koçluk, kontrol etmek ve yönetmek değil, potansiyeli maksimize etmek” diye konuştu.

    Güvenilirlik hedefi

    ICF Türkiye Ege Bölge Temsilcisi Çakır Dilek Yunar ise, “Koçluk mesleğinin Türkiye’de güvenilirliğini sürdürmek için programlar ve standartlar oluşturduk. Amacımız, koçluk mesleğinin toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamak” dedi. ICF yetkililerinden Serdar Samsun ise, profesyonel koçluğun, kesinlikle danışmanlık, mentorlük, eğitim modeli ve terapi olmadığını ifade etti.

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