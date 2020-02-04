Konu istihdam

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu üyelerinin sivil toplum kuruluşları ziyaretleri sürüyor. Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nu ziyaret eden yönetim, başta istihdama yönelik olmak üzere ortak projelerle kente katkı sağlamayı amaçlıyor.

İşbirliği kararı aldılar

Derneklerin birbiriyle bağlantıya geçerek İzmir’e sahip çıkması gerektiğini belirten TÜGİAD Başkanı Durmuş, “Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin geliştirilmesi için projeler yapacağız ya da yapılan projeleri destekleyeceğiz. Farklı sektörleri temsil eden 21-45 yaşları arasında 850 genç girişimci üyesi ile TÜGİAD bugün, 500 bin kişilik bir istihdam gücünü ve yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ihracat hacmini temsil ediyor. İşbirlikleri STK’ların güçlenmesi için de çok önemli” dedi. STK’lardan da, “Diyalogun artmasında yanayız” mesajı geldi. Buluşmalarda, Ege Bölgesi’nin sosyokültürel, ekonomik ve birçok konuda gelişimini sağlamak adına proje üretme kararı alındı.