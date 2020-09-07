' Konuşmak yetmez icraat lazım'

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bucaspor’un son dönemde kapatılması gündeme gelmişti. Sarı lacivertli kulübün kapanmasını istemeyen taraftarlar da bu duruma tepki göstermişti. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, gelen tepkiler üzerine değerlendirme yaptı. Bucaspor’un kapatılmamasını isteyen kişilerin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü aktaran Aktaş, “Bucaspor kapatılmasın diyen futbolcular, kulüp kapanırsa alacakları yanar diye düşündükleri için böyle bir açıklama yapıyorlar. Madem bu kulübün kapanmasını istemiyorlar, alacaklarını bağışlasınlar da bu camiaya katkıları olsun. Çözüm üretecek bu takımı kurtaracak birisi varsa gelsin, 1928 Bucaspor’u da başkanlığı da vereyim” ifadelerini kullandı.



‘Kapansın demiyoruz’

“Belediyesinden Bucasporlu eski oyunculara, Bucasporlu iş insanlarına kadar tüm Buca elini taşın altına koymalı” diyen Aktaş, “Gelin hep birlikte Bucaspor kapanmasın diye bir kampanya yapalım. Belediye yardım etsin, alacakları olanlar feragat etsin, Buca’nın değerleri bu kulüp için bağış yapsın. Biz de bu işin bir köşesinden tutalım” dedi.