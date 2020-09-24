‘Konut değil, arsa satışına yöneldik’

Akgün, “Konut yerine arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı artış gösterdi. Menemen, Kemalpaşa, Ayrancılar ve Menderes bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı” dedi. Aldığı arsayı kat karşılığı verip konut yapılmasını düşünen insan sayısının fazlalaştığını anlatan Akgün, şunları söyledi: “Pandemi sürecinden sonra arsalara ilgi arttı. Çünkü insanlar artık bağımsız yaşamak istiyor. Kovid-19 nedeniyle insanlarla iletişim kurmak istemiyor ve bağ bahçe alımına yöneliyor. Kişilerin barınma alışkanlıkları değişti. Fiyatlar son 6 ayda yüzde 50-60 arttı. Bugün en karlı yatırımlar içine arsa, tarla, bağ, bahçe girdi. İki katlı yazlık evlere talep arttı. Bundan 6 ay önce 300 bin liraya alacağınız yazlık evi bugün 500 bin liraya alamıyorsunuz. Millet fare var, koku var diye kaçtığı bahçeli zemin dairelere bile ilgi göstermeye başladı. Pandemi öncesinde 100 kişi bağ bahçe almak istiyorsa bugün bu sayı 3 bine çıktı. Yani arsa satışları 30 misli arttı.”