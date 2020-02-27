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    HaberlerEge Haberleri ‘Konut fiyatı otoyolla artacak’
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    27.02.2020 - 00:02 |

    ‘Konut fiyatı otoyolla artacak’

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun, bölgedeki konut piyasasını hareketlendirdiği belirtildi.

    ‘Konut fiyatı otoyolla artacak’

    Bir emlak sitesinin araştırmasında, bölgenin 2 yıl içinde yaklaşık yüzde 45 oranında değerlendiği öne sürüldü. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu da fiyatlardaki yükselişin sürmesini öngördüklerini belirtti. Özellikle Menemen, Aliağa ve Çandarlı bölgesinin ciddi anlamda yatırım aldığına dikkat çeken Güleroğlu, “Çandarlı Limanı’nın yapılması da oradaki çalışanların barınmasıyla ilgili inşaatların yapılmasına sebebiyet verdi. Bölgeye bir talep olmaya başladığında fiyatlar da otomatik olarak çıktı. Daha önceki rakamlara baktığımızda 1+1 daireler 110-120 bin lira civarında satılırken şu anda 150-160 bin liraya yükseldi. 2+1 daireler 180 bin lira civarında iken şimdi 220 bin lira civarında satılıyor” dedi.

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