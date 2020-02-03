‘Konutta fiyatlar yüzde 25 düştü’

İZMİR Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe durağan geçen dönemin kaldığını belirtti. Yatırımın için tam zaman olduğunu file getiren Güleroğlu, “Fiyatlar iki yıl öncesine göre yüzde 25-30 düştü. Gayrimenkule para yatırmanın tam zamanı. Dövizin bu kadar artmadığı dönemde Buca’da 1+1 konut 170- 180 bine satılıyordu. Rakamlar 130’a indi, ama yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Genel anlamda gayrimenkul şuan ucuz. Konut kredi faiz oranları biraz daha geriler mevduat faizlerine bu fren gelirse gayrimenkul sektörünün önü açık. 2020’de de ikinci 6 aylık dilimde bunu bekliyoruz” diye konuştu. l NEVRE UÇKAÇ DHA