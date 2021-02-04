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    HaberlerEge Haberleri Konuyu çocuklar belirledi
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Konuyu çocuklar belirledi

    1981 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen ve bu yıl 40. yaşına giren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ temasıyla başladı.

    Konuyu çocuklar belirledi

    Yarışmanın bu yılki teması, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen resim yarışması sosyolojik değerlendirme raporundan elde edilen veriler ışığında, çocuklar tarafından belirlendi. İsteyen çocuklar, resimlerini www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyebilecek, kargo yoluyla da gönderebilecek. Başvurular, 2 Nisan’a kadar sürecek. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. ortak oluyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri her yıl, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor” dedi.

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