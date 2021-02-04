Konuyu çocuklar belirledi

Yarışmanın bu yılki teması, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen resim yarışması sosyolojik değerlendirme raporundan elde edilen veriler ışığında, çocuklar tarafından belirlendi. İsteyen çocuklar, resimlerini www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyebilecek, kargo yoluyla da gönderebilecek. Başvurular, 2 Nisan’a kadar sürecek. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. ortak oluyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri her yıl, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor” dedi.