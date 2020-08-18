Konvoyundakiler tünelde oynadı

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli’nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. Bir kişinin, “Böyle de yolu keserler” dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar, beklemek zorunda kalıyor. l