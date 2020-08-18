BİST1.0860.00EURO8.790.47USD7.390.15ALTIN470.932.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konvoyundakiler tünelde oynadı
    ABONE OL
    18.08.2020 - 07:00 | | TOLGA TAHÇI DHA

    Konvoyundakiler tünelde oynadı

    İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli’nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı.

    Konvoyundakiler tünelde oynadı

    İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli’nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. Bir kişinin, “Böyle de yolu keserler” dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar, beklemek zorunda kalıyor. l 

    Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vişnenin 7 faydası

    Vişnenin 7 faydası

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Sıradaki Haber