18.08.2020 - 07:00 | | TOLGA TAHÇI DHA
Konvoyundakiler tünelde oynadı
İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli’nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı.
İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli’nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. Bir kişinin, “Böyle de yolu keserler” dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar, beklemek zorunda kalıyor. l
Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.