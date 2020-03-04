‘Kooperatif, Bodrum için bir milattır’

Bodrum Belediyesi’nin, ‘tarımsal kalkınma’ hamlesi üreticilerin üyesi olacağı S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle yeni bir boyut kazandı. Cevat Şakir İş Hanı’ndaki kooperatif merkezini Başkan Ahmet Aras ziyaret etti. Bir ay içinde genel kurul yapacak olan S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Kurucu Başkanı Cesur Öncel, Başkan Yardımcısı Tanju Okan Mandalinci, Muhasip Üye Mevlüt Demirağ ve üreticilerle buluşan Başkan Aras, emeği geçen herkese teşekkür etti ve asıl işin bundan sonra başladığını ifade etti.



Yeni pazar arayışı



Kooperatifin kurumsal yapısının tamamlandığını ve halihazırda 9 üyelerinin bulunduğunu kaydeden Öncel, genel kurulun ardından Bodrum’da tarımsal çalışmaların başlatılacağını, ürünler için pazarın hazır olduğunu belirtti. Bodrum’da tarım ve turizm entegrasyonunu sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma atağını başlattıklarını vurgulayan Başkan Aras da, “Bu kooperatif Bodrum için milattır. Halkımızı üretime teşvik edebilir ve ürettiklerini kendi iç pazarımızda satabilirsek bu zor günlerde döngümüzü sağlayabiliriz” diye konuştu.



Ürünler satılacak



Üretim ve pazarlama konusunda Bodrum’un örgütlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Aras, “Bodrum’da her geçen gün üretimi azalan ancak Bodrum’la özdeşleşmiş ürünlerin üretimini artırmak ve bu ürünleri tüketiciyle buluşturmak amacıyla kooperatifimizi hayata geçirdik. Bir sonraki aşamada, Bodrum’a tatil amacıyla gelen misafirlerimizi bu ürünlerle buluşturacağız. Otellerimizin yanısıra belediye tesislerinde satış noktası oluşturacağız” dedi.



Eğitim seferberliği



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Eğitim Vakfı’yla yaptığı ‘Bir Dünya Çiçek’ protokolünü yeniledi. Aras, Türk Eğitim Vakfı Muğla Şubesi ile 2020 yılı için mutlu gün çiçekleri, mutlu gün kartları ve cenaze çelenkleri için protokol imzaladı. İmzayla yıl içerisinde 18 TEV bursiyerine eğitim desteği sağlandı. Aras, “Eğitim seferberliği konusunda farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.