07.09.2020 - 00:02 |
Kooperatif için düğmeye basıldı
Yerel üretimin desteklenmesi ve pazarlama için koopeadına bir kooperatif kurulacağını açıklayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Karacahisar, Ulaş, Kayadere, Aslanyaka, Çamköy muhtarları, Milas Muhtarlar Deneği ve TEMA Milas temsilcisi ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Kooperatif merkezinin Çamköy Mahallesi olacağını belirten Tokat, “Amacımız çiftçimizi desteklemek. Böylece hem istihdam yaratılacak, hem kırsal kalkınma ile köye geri dönüş adına olumlu bir çalışma olacak” dedi.