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    HaberlerEge Haberleri Kooperatif için düğmeye basıldı
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    07.09.2020 - 00:02 |

    Kooperatif için düğmeye basıldı

    Yerel üretimin desteklenmesi ve pazarlama için koopeadına bir kooperatif kurulacağını açıklayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Karacahisar, Ulaş, Kayadere, Aslanyaka, Çamköy muhtarları, Milas Muhtarlar Deneği ve TEMA Milas temsilcisi ile bir toplantı gerçekleştirdi.

    Kooperatif için düğmeye basıldı

    Kooperatif merkezinin Çamköy Mahallesi olacağını belirten Tokat, “Amacımız çiftçimizi desteklemek. Böylece hem istihdam yaratılacak, hem kırsal kalkınma ile köye geri dönüş adına olumlu bir çalışma olacak” dedi.

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