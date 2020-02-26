BİST111.377-3,29EURO6,781,24USD6,180,38ALTIN327,881,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kooperatif modeli
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:04 |

    Kooperatif modeli

    Kooperatif modeli

    Kentsel dönüşüm konusunda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte kentsel dönüşümde kooperatifçilik sistemi hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi temsilcilerinin sunumunu dinleyen Başkan Sandal, “Önceliğimiz, vatandaş ve konunun tüm bileşenlerinin hemfikir olması. Vatandaşın taleplerini doğru almalı, beklentilerine yanıt vermeli ve yeni bir plan doğrultusunda bu projeyi gerçekleştirmeliyiz” dedi.

    Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

    Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber