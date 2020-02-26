Kooperatif modeli

Kentsel dönüşüm konusunda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte kentsel dönüşümde kooperatifçilik sistemi hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi temsilcilerinin sunumunu dinleyen Başkan Sandal, “Önceliğimiz, vatandaş ve konunun tüm bileşenlerinin hemfikir olması. Vatandaşın taleplerini doğru almalı, beklentilerine yanıt vermeli ve yeni bir plan doğrultusunda bu projeyi gerçekleştirmeliyiz” dedi.