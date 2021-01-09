Kooperatif ürünleri tek tıkla kapınızda

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş, kentsanalmarket.com aracılığıyla kooperatif ürünlerinin online satışına başladı. Deneyimli market ekibi tarafından hazırlanan siparişler, pandemi kurallarına uygun olarak paketleniyor, kuryeler tarafından adreslere teslim ediliyor. Kent A.Ş. Murahhas Üyesi Haldun Ertan, “Hem organik hem de uygun fiyatlı ürünleri Kent Marketlere getirmeye devam edeceğiz” dedi.