BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kooperatif ürünleri tek tıkla kapınızda
    ABONE OL
    09.01.2021 - 07:00 |

    Kooperatif ürünleri tek tıkla kapınızda

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş, kentsanalmarket.com aracılığıyla kooperatif ürünlerinin online satışına başladı.

    Kooperatif ürünleri tek tıkla kapınızda

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş, kentsanalmarket.com aracılığıyla kooperatif ürünlerinin online satışına başladı. Deneyimli market ekibi tarafından hazırlanan siparişler, pandemi kurallarına uygun olarak paketleniyor, kuryeler tarafından adreslere teslim ediliyor. Kent A.Ş. Murahhas Üyesi Haldun Ertan, “Hem organik hem de uygun fiyatlı ürünleri Kent Marketlere getirmeye devam edeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Göktepe kabri başında anıldı

    Göktepe kabri başında anıldı

    Sıradaki Haber