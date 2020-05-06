‘Kooperatifçilik modeli acil uygulansın’

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüsün tarımın önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Küçükkurt, tarımın iyileştirilmesi için kooperatifçiliğin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmesinin yolunun tarımdan geçtiğini vurgulayan Küçükkurt, tarıma ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Tarımın ekonomi için çok önemli olduğunu dile getiren Küçükkurt, “Yaşadığımız zor şartlar altında karnımız doyuyorsa bunu çiftçilere borçluyuz. Tarımda köylüyü ortaya çıkaran kooperatifçilik modelini uygulamayız. Tarımda köylünün cebine para girmesinin tek yolu budur. Kooperatifçilik ayrıca halkımızın güvenli ve ucuz besine ulaşmasını sağlıyor. Bu yüzden kooperatifçilik şartları iyileştirilerek desteklenmeli. Dünyayı etkisine alan koronavirüs bizlere tarımın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı” diye konuştu.

‘Çözüm bulunmalı’

Küçükkurt, şu vurguları yaptı: “Virüsle birlikte yaşam tarzımız ve iş yapma şekillerimiz değişti. KOBİ’lere mümkün olduğunca bu süreçte destek olmamız lazım. KOBİ’lere hibe kredilerin verilmesi çok isabetli olur. Ekonomimizin temel direği KOBİ’ler. Devlet bütçemiz buna elverişli değil fakat bir çözüm yolu bulunarak korunmalı.”