Kooperatiflerden rafa

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde hizmet veren Kent Marketlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen birçok kooperatifin ürünlerinin satışı yapılmaya başlandı. Kar amacı gütmeyen ve Kooperatif ürünlerine öncelik vererek başta kadın kooperatiflerinin ürünlerini halk ile buluşturan Kent Marketlerde, Kent A.Ş. tarafından üretilen et ve şarküteri ürünleri de satışa sunuluyor.