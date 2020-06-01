Kooperatiflere nefes aldırdı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda kolilerine üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşı güvenli gıdayla buluşturuyor hem de tarım ve hayvancılığın gelişimine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Halilbeyli Kırsal Kalkınma Kooperatifi’nin ardından kavurma dağıtımını sürdürmek için Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’yle anlaştı. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan karkaslardan Mezbaha Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ödemiş Et Entegre Tesisleri’nde kavurma üretimi başladı. Kooperatiften toplam 22 ton dana karkas et alacak Büyükşehir, gıda kolileri aracılığıyla 15 bin paket daha kavurma dağıtacak.