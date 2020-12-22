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    22.12.2020 - 00:02 |

    Kooperatiften halka

    Kooperatiften halka

    Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Talatpaşa Caddesi’ndeki satış merkezini hizmete açan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilk alışverişi de yaptı. Raflarda başka kooperatiflerden de organik ürünlerin yer aldığını belirten Ergin, “Gıdadan tekstile, temizlikten dekorasyona kadar her bir ürün, mahalle evlerimizdeki atölyelerde, aile bütçelerine destek veren kadınlar tarafından üretiliyor. Bu çalışmalarımızı tüm ilçeye yaymak ve atalık tohum gibi projeleri de başlatmak istiyoruz” dedi.

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