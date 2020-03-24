24.03.2020 - 00:03 |
Koordinasyon merkezi ihtiyaçları karşılayacak
Edremit’te sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşların dışarıdaki ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon merkezi kurulması kararı alındı.
Kaymakamlık, belediye ve emniyette görevli ekiplerden oluşacak olan koordinasyon merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sokaktaki ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışacak. Başkan Selman Hasan Arslan, “Halkımız, 444 85 10 numaralı telefondan bize ulaşabilir” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.