Koordinasyon merkezi ihtiyaçları karşılayacak

Kaymakamlık, belediye ve emniyette görevli ekiplerden oluşacak olan koordinasyon merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sokaktaki ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışacak. Başkan Selman Hasan Arslan, “Halkımız, 444 85 10 numaralı telefondan bize ulaşabilir” diye konuştu.