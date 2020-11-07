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    07.11.2020 - 07:00 |

    Koordinasyon üssü

    Karabağlar Belediyesi’nin Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis ettiği ve Türkiye’nin en büyüğü olan Bozyaka Mahallesi’ndeki eğitim-koordinasyon merkezi, depremde kendini gösterdi.

    Koordinasyon üssü

    Karabağlar Belediyesi’nin Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis ettiği ve Türkiye’nin en büyüğü olan Bozyaka Mahallesi’ndeki eğitim-koordinasyon merkezi, depremde kendini gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki AKUT ekipleri, Karabağlar’da ki merkez koordinasyonuyla Bayraklı’daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda 18 AKUT ekibi, 268 gönüllü ve 3 arama köpeğiyle görev aldı. Ekipler, 9 vatandaşın ve 4 can dostun kurtardı, 10 kişinin de cansız bedenlerini enkazlardan çıkardı. Sık sık AKUT ekiplerini ziyaret eden Başkan Muhittin Selvitopu, “Tüm ekiplere olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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