Kopacak kolu kurtardılar...

Aşırı derecede kan kaybeden Özkan’a Acil Servis’te ilk müdahaleyi Kalp ve Damar Cerrah olan Başhekim Op. Dr. Orhan Güngör ile birlikte Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Fırat Erpala ve Anestezi Uzmanı Hicret Yeniay yaptı. Kanama kontrol altına alındı. Ameliyatta, Özkan’ın parçalanan kemiğine plakalar konuldu, atar damara müdahale edildi. Başarılı bir ameliyat sonucunda kolu kurtarılan Necati Özkan, kazanın meydana geldiği anda kendini kaybetmek üzereyken toparladığını ve kolunu sıktığını söyledi, “Konuşulanları hayal meyal hatırlıyorum. Sonra beni ameliyata alarak kolumu kurtarmışlar. Başarılı ameliyatla kolumu kurtardıkları için başhekimimize ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.