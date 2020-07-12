12.07.2020 - 00:03 |
Kör noktalar için güvenlik aynaları
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin birçok mahallesinde trafik sorunu yaşanan kör noktalara güvenlik aynaları yerleştirdi.
Montaj çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde trafik akışının daha rahat olması sağlandı. Mahalle muhtarları, “Yetkililer talebimize cevap verdi. Hizmetlerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.