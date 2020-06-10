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    HaberlerEge Haberleri Kordon normale döndü
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Kordon normale döndü

    İzmir’de bu hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine ilişkin görüntülerin çekildiği Kordon’daki yoğunluk azaldı.

    Kordon normale döndü

    İzmir’de bu hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine ilişkin görüntülerin çekildiği Kordon’daki yoğunluk azaldı. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu’nda buluşanların, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. Polis ekipleri, kurallara uymayanları uyardı. Hafta sonu kuralları ihlal eden 300 kişiye toplam 945 bin lira ceza kesildiği bildirildi. Denetimlerin, kent genelinde devam edeceği belirtildi.

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