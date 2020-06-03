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    HaberlerEge Haberleri Kordon’da temizlik harekatı
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Kordon’da temizlik harekatı

    Konak Belediyesi, yeniden hizmet vermeye başlayan restoran ve kafeleri de dezenfekte etmeye başladı.

    Kordon’da temizlik harekatı

    Konak Belediyesi, yeniden hizmet vermeye başlayan restoran ve kafeleri de dezenfekte etmeye başladı. Temizlik İşlerine bağlı dezenfeksiyon ekipleri, ilk etapta Alsancak Liman Bölgesi’nden başlayarak Kordon’dan Üçkuyular’a kadar olan sahil şeridindeki restoran ve kafeleri dezenfekte etti. Mart, nisan ve mayıs aylarında esnafran işgaliye bedeli almadıklarını belirten Başkan Abdül Batur, normalleşme sürecinde belediye olarak gerekli denetim ve kontrolleri yaptıklarını, ancak vatandaşlarımızın da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Restoran ve kafe işletmeleri, personelden mutfağa, servisten masa düzenine kadar pek çok konuda sıkı önlemler alarak müşterilerini kabul etmeye başladı.
    Hazırlıklar tamamlandı
    İşletme sahipleri, mekanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdiklerini, mutfak girişlerine dezenfektanlı paspaslar koyduklarını, personelin eldivenli ve maskeli olarak servis yaptığını söyledi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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