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    HaberlerEge Haberleri Kordon’un gözdesi olacak
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    25.07.2020 - 00:05 |

    Kordon’un gözdesi olacak

    Kordon’un gözdesi olacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini başlatıyor. İzmir’de 1928’den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlanan nostaljik tramvay, lastik tekerlekli olacak. Elektrikle çalışacak tramvay, bin 660 metrelik toprak yoldan ilerleyecek. Tramvay İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak.

    Dört durak

    Tek vagondan oluşan 28 kişi oturma kapasiteli iki adet nostaljik tramvay, karşılıklı sefer yapacak. Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere 4 duraktan tramvaya yolcu inip binebilecek.

    İzmir’in nostaljik tramvayının rengi 1900’lü yıllarda kentte hizmet veren tramvayların rengi esas alınarak yeşil olarak belirlendi.

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