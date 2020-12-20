Körfez belediyeleri güçlendi

İda Madra Jeoparkı Turizim Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği’ne dönüşen yeni yapılanmanın başkanı ise, Deveciler’in önerisi ile oy birliği ile seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Yeni tüzüğün oylanmasıyla birlikte yapılan görüşmelerde meclis başkanvekilleri, meclis katipleri encümen ve komisyon üye seçimleri de gizli oylama ile yapıldı.