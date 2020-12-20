20.12.2020 - 00:01 |
Körfez belediyeleri güçlendi
Merkezi Burhaniye’de olan ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in başkanlığını yaptığı Körfez Belediyeler Birliği, Balıkesir’deki 21 belediye ile güçlerini birleştirip yeni bir oluşuma imza attı.
İda Madra Jeoparkı Turizim Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği’ne dönüşen yeni yapılanmanın başkanı ise, Deveciler’in önerisi ile oy birliği ile seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.
Yeni tüzüğün oylanmasıyla birlikte yapılan görüşmelerde meclis başkanvekilleri, meclis katipleri encümen ve komisyon üye seçimleri de gizli oylama ile yapıldı.