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    HaberlerEge Haberleri Körfez gözleniyor
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    10.07.2020 - 00:05 |

    Körfez gözleniyor

    Körfez gözleniyor


    İzmir Körfezi’ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Her mevsim birer kez olmak üzere yılda 4 kez TÜBİTAK Marmara gemisiyle Körfez’e açılan bilim insanları sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçüyor. Bu yöntem sayesinde sudaki değişim ve ekolojik gelişmeler kontrol edilebiliyor.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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