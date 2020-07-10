Körfez gözleniyor



İzmir Körfezi’ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Her mevsim birer kez olmak üzere yılda 4 kez TÜBİTAK Marmara gemisiyle Körfez’e açılan bilim insanları sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçüyor. Bu yöntem sayesinde sudaki değişim ve ekolojik gelişmeler kontrol edilebiliyor.