Körfez manzaralı Efes!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında kentteki arkeolojik kazılara destekler sürerken, Başkan Tunç Soyer, Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy’dan Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazılar hakkında bilgi aldı. Körfez manzaralı, 21 bin kişi kapasiteli antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasıyla İzmir’in yeni Efes kazanacağını söyleyen Başkan Soyer, “29 Ekim 2023’te Kadifekale Antik Tiyatrosu’nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlayacağız” dedi.