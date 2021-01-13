Körfezde derin temizlik

Balıkesir’de DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını başlatan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Körfez’e kirlilik taşıyan dereleri kontrol altına alıyor. Bu kapsamda; Gömeç Deresi, Havran Çayı, Edremit Çayı ve Nikita Deresi olmak üzere yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki alanda ıslah ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

‘Hedefimiz 42 tesis’

Büyükşehir, Sarımsaklı Sahili’ne dökülen Nikita Deresi’nde de ıslah çalışmalarına başladı. Başkan Yücel Yılmaz, “20 ilçede, 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atıksu arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefliyor” şeklinde açıklama yaptı.