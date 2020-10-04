Körfez’e 385 milyonluk yatırım

Sadece Körfez Bölgesi’ne 385 milyon lira yatırım yapıldı. Güre Mahallesi ve Altınoluk’un Doğu Bölgesi’nde yer alan; Avcılar, Tahtakuşlar, Kavlaklar ve Çamlıbel Mahalleleriyle sahil kesimine yapılacak olan Kanalizasyon Şebeke Projesi kapsamında; 130 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 150 bin kişilik Altınoluk Doğu ve Güre Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi bulunuyor. BASKİ, IPA III programı kapsamına alınması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile destek kredisi için görüşmelere devam ediyor.



Yolören’e 13 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Cennetyatağı kollektör hattının yüzde 95’i tamamlanırken Altınoluk ve Güre mahallelerinde 2021’de su sıkıntıları yaşanmaması adına çalışmalar başlatıldı.