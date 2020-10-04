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    HaberlerEge Haberleri Körfez’e 385 milyonluk yatırım
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    04.10.2020 - 00:02 |

    Körfez’e 385 milyonluk yatırım

    Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 20 ilçeye temiz ve kaliteli su sağlamak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

    Körfez’e 385 milyonluk yatırım

    Sadece Körfez Bölgesi’ne 385 milyon lira yatırım yapıldı. Güre Mahallesi ve Altınoluk’un Doğu Bölgesi’nde yer alan; Avcılar, Tahtakuşlar, Kavlaklar ve Çamlıbel Mahalleleriyle sahil kesimine yapılacak olan Kanalizasyon Şebeke Projesi kapsamında; 130 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 150 bin kişilik Altınoluk Doğu ve Güre Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi bulunuyor. BASKİ, IPA III programı kapsamına alınması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile destek kredisi için görüşmelere devam ediyor.

    Yolören’e 13 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Cennetyatağı kollektör hattının yüzde 95’i tamamlanırken Altınoluk ve Güre mahallelerinde 2021’de su sıkıntıları yaşanmaması adına çalışmalar başlatıldı.

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