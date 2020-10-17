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    17.10.2020 - 07:00 |

    Körfez’e can suyu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kenti arıtma kapasitesi açısından liderliğe taşırken akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan arıtma suyunun kalitesi de Körfez’deki iyileşmeye yansıyor.

    Körfez’e can suyu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kenti arıtma kapasitesi açısından liderliğe taşırken akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan arıtma suyunun kalitesi de Körfez’deki iyileşmeye yansıyor. Özellikle Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun denizle buluştuğu noktadaki canlı zenginliği bu durumu kanıtlar nitelikte.

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