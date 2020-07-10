Körfeze renk geldi

Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi’ndeki kano kurslarının yeni dönemini açtı. Her hafta salı ve perşembe günleri 17.30 ile 19.00 saatleri arasında 10-15 yaş, 19.00-20.30 saatleri arasında da yetişkin gruplarına yönelik eğitimler veriliyor. Rengarenk kanolarıyla körfezde kürek çeken kursiyerler, hem spor yapıyor hem de keyif ve heyecan dolu anlar yaşıyor. Merkez yöneticisi Erdem Kaçka, “Talep doğrultusunda kurs günlerini haftada 4’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.