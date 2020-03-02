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    HaberlerEge Haberleri Körfez’in melekleri 14. galibiyetini aldı
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Körfez’in melekleri 14. galibiyetini aldı

    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 24. haftasında Edremit Belediyesi Gürespor, kendi evinde konuk ettiği Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş’i 75-66 mağlup etti.

    Körfez’in melekleri 14. galibiyetini aldı

    Gürespor bu sonucu ardından 14. galibiyetini elde etti. Karşılaşma öncesinde İdlib’te şehitlerimizin olması nedeniyle takımlar sahaya ‘Milletimizin başı sağ olsun’ yazılı pankartla çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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