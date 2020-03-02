02.03.2020 - 00:00 |
Körfez’in melekleri 14. galibiyetini aldı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 24. haftasında Edremit Belediyesi Gürespor, kendi evinde konuk ettiği Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş’i 75-66 mağlup etti.
Gürespor bu sonucu ardından 14. galibiyetini elde etti. Karşılaşma öncesinde İdlib’te şehitlerimizin olması nedeniyle takımlar sahaya ‘Milletimizin başı sağ olsun’ yazılı pankartla çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.