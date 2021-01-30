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    HaberlerEge Haberleri Körfez’in Sultanları zirveyi sevdi
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Körfez’in Sultanları zirveyi sevdi

    Edremit Belediyesi Altınolukspor Kadın Voleybol Takımı TVF Sigorta Shop 1. Ligi A Grubu’nda 12 maçta 10 galibiyet ile liderliğini koruyor.

    Körfez’in Sultanları zirveyi sevdi

    Körfez’in Sultanları, bugün İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak. Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç yaptığı açıklamada, Sultanlar Ligi’ni hedeflediklerini belirtti, “Sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı başardık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçını kazanıp liderliğimizi sürdürdük. Bu hafta da İzmir’den lider olarak dönmek istiyoruz. Güzel Edremitimizi sportif alanda daha yukarılara taşımak için camia olarak Sultanlar Ligi’ne giden yolda kenetlendik” dedi.
    Hazırlıklarını Başantrenör Ali Kamberoğlu yönetiminde sürdüren yeşil sarılı ekip, 6. sırada bulunan rakibi karşısında sürprize izin vermeden kazanmak istiyor. Başantrenör Ali Kamberoğlu, “Mücadele gücü yüksek kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takımımız var. Bu hafta Göztepe deplasmanına gidiyoruz. Oynadığımız her maçı ayrı bir final olarak değerlendiriyoruz. En az hata ile kayıp yaşamadan zirvedeki yerimizi korumayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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