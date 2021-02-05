KORKUTAN AÇIKLAMA

MANİSA Sarıgöl’de, geçen yıl 18 Ekim’deki sağanak yağışın neden olduğu selin ardından fay hattı üzerinde büyük yarık ve çukurlar oluştu. Fay hattı üzerine GPS takip sistemi kuran uzmanlar, fayın yılda 10 santimetre hareket ettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok” dedi.

‘Sürekli hareket var’

Aşağı Koçaklar Mahallesi’ndeki bağlarda yarıklar, yer yer 3 metre derinliğe ulaştı, sakinler tedirgin oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden uzmanlar, bölgede GPS istasyonları kurdu, hareketleri inceledi. Fay hattının yılda 10 santimetre hareket ettiği belirlendi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Sarıgöl’de, 1969 Alaşehir depreminden sonra, bir yüzey kırığı gelişti. Bu yüzey kırığının bir tarafı, o günden bugüne çok küçük hareketlerle sürekli olarak yılda 10 santimetre yükseliyor, diğer tarafı ise alçalıyor. Burası 1990’lı yıllarda yerleşime uygun olmayan alan olarak sınıflandırıldı. Tampon bölge çizilerek, afete maruz bölge ilan edildi. Bu hattın üzerinde 100’e yakın bina var. Bu 100’e yakın bina sahibi için faydan uzak bir kesimde TOKİ tarafından binalar yapıldı ve oraya taşınmaları sağlandı. Şu an o bölge belirli bir sakınım bandı içerisinde kaldığı için sadece yıkım gerçekleşiyor ve yerine zaten bina yapılamıyor. Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok. Buna rağmen yapılaşma yasağı getirilmek zorunda. Çünkü, burada bu harekete cevap verebilecek bir bina yapma şansımız yok” diye konuştu.

‘Kırkağaç’ta olduğu gibi’

Sarıgöl fayının ilçeyi boydan boya kestiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, “O hat üzerinde Kırkağaç’ta olduğu gibi 50-75 metrelik bir alan, afete maruz alan ilan edilmiş durumda. O bölgede olan binalar yavaş yavaş yıkılıyor ve yerine artık bina yapılmıyor. Sadece park ve bahçe yapılıyor” diye konuştu.