Körlüğe yol açabilir

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, retina tabakasının yırtılması sonucu meydana gelen retina dekolmaya erken müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlandığı uyarısında bulundu. Retina yırtılması sırasında hastanın gözünün önünde aniden oluşan uçuşmaların göründüğünü belirten Erakgün, “Bunu örümcek ağlarına ya da kurum yağmasına benzetebiliriz. Bir diğer şikayet de ışık çakmasıdır. Yıldız kayması ya da flaş patlaması gibidir. Bu çakmalar anlık olur ve bir kaç saniye sürer” diye konuştu. Retina yırtılmasından bir süre sonra retina dekolmanının oluştuğuna dikkat çeken Erakgün, alttan ya da üstten görme alanının daralmaya başlayarak karanlık bir perde gibi göze indiğini dile getirdi.

Dikişsiz cerrahi

Tedavi hakkında bilgi veren Erakgün, “Retina dekolmanı oluşmadan yırtık saptanırsa lazerle tedavi edilebilir. Oluştuktan sonra ise cerrahi tedavi gerekiyor. Vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Çok küçük deliklerden çok küçük iğnelerle göze girilerir. Tamamen dikişsizdir” diye konştu.