05.04.2020 - 00:02 |
Korona ayarı yapıldı
Öte yandan Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekipleri eşliğinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi›ndeki Kuşadası Belediyesi›ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında bir dizi denetim yaptı.
Denetimde, pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran zabıta ve polisler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi. Başkan Ömer Günel, önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.